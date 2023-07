Vier U20 Lions in kern van 16 Belgian Lions voor olympisch prekwalificatietoernooi

Twee weken geleden maakte Dario Gjergja al een selectie bekend van 24 spelers voor het toernooi dat volgende maand plaatsvindt in Turkije.

Van die 24 namen zijn er intussen 9 geschrapt: Vrenz Bleijenbergh, Servaas Buysschaert, Simon Buysse, Leander Dedroog, Pierre-Antoine Gillet, Marlon Makwa, Nathan Missia-Dio, Ajay Mitchell en Retin Obasohan.

Eén naam is nieuw in de selectie van 16: de 21-jarige Quinten Smout, die onlangs afscheid nam van de Antwerp Giants. Net als andere jonkies Archange Izaw Bolavie, Niels Van den Eynde en Joppe Mennes is hij voor het eerst geselecteerd.

De groep van 16 telt 4 spelers die onlangs knap 4e werden op het EK U20: Thijs De Ridder, Siebe Ledegen, Joppe Mennes en Xander Pintelon. "Met ook de spelers van 1995, onder meer Bako, Vanwijn en Lecomte hebben we verschillende generaties bijeengebracht om een ploeg voor de toekomst uit te bouwen", zegt manager Jacques Stas.

Op vrijdag 28 juli komen de Belgian Lions samen voor een eerste training. Volgende week zakken de Belgen af naar Tsjechië voor 2 oefenmatchen, tegen Tsjechië en Argentinië.

Het olympisch prekwalificatietoernooi gaat van start op 13 augustus. België speelt in de poulefase tegen Kroatië, Nederland en Zweden. Alleen de winnaar van het achtlandentoernooi, met ook nog Bulgarije, IJsland, Oekraïne en Turkije, plaatst zich voor het echte olympische kwalificatietoernooi.