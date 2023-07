Zoon van LeBron James krijgt hartaanval op basketbalterrein, toestand is stabiel

Bronny James speelt volgend seizoen in Los Angeles voor de University of Southern California Trojans, kortweg de USC Trojans, een team in de hoogste afdeling van het collegebasketbal.

"Gisteren tijdens een training kreeg Bronny James een hartaanval", klinkt het in een mededing.

"De medische staf verleende hem de eerste hulp, daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis."

Bronny James vertoefde eerst op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis. Ondertussen heeft hij de dienst mogen verlaten, zijn toestand is stabiel.

"LeBron en Savannah (Bronny's moeder, red.) bedanken de staf van USC van harte voor het ongelooflijke werk en toewijding", laat de familie James weten.