Sporza Tour na krachttoer: "Julie Van De Velde kon niet winnen met SD Worx in het peloton"

"De analyse voor het klassement is vrij kort: er is niets gebeurd. De analyse voor Lorena Wiebes is dat ze de snelste van de wereld is, maar dat wisten we al", opent Ruben Van Gucht.

Gelukkig reden enkele Belgen zich vandaag wel weer volop in de kijker. Vooral Julie Van De Velde gooide hoge ogen, maar ze beet uiteindelijk wel in het zand.

"Ze heeft zeker niets fout gedaan", vindt Ine Beyen. "Ze had deze etappe gewoon nooit kunnen winnen met Team SD Worx in het peloton."

"Ze is vol voor de bollen gegaan, maar toen ze doorhad dat ze een voorsprong had, is ze blijven rijden. Ze heeft eigenlijk altijd een goed tempo vastgehouden en uiteindelijk was het nog heel erg nipt."

"Ze moet hier dus zeker tevreden mee zijn, al zal het vanavond voor het slapen nog wel even pijnlijk zijn."