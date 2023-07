Strijdlustige Victor Campenaerts: "Straf! Ik dacht dat ik kansloos was"

"Ik ben geen veelwinnaar, maar ik heb hier en daar al eens op een podium gestaan. In de Giro, op het WK. Maar niets komt in de buurt van dit."

Campenaerts kijkt tevreden terug op deze Tour van Lotto - Dstny. Er was de saga rond Caleb Ewan, maar de ploeg verzamelde ook 3 2e plaatsen.

"We zijn heel veel in beeld geweest. We zullen nog eens aan onze sponsors vragen of ze tevreden zijn."

"Ik ben vooral blij dat ik mijn vriendin en ouders terugzie, al ga ik deze Tour wel missen. Je maakt hier zo'n hechte band en er is die routine."

"Ik ben blij dat ik morgen niet op mijn fiets zit, maar ik zal mijn ploegmaats missen."