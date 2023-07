Nathan Aspinall blikt Jonny Clayton in op World Matchplay en pakt dikste vis uit zijn carrière

Nathan Aspinall had de voorbije jaren een beetje de reputatie van de eeuwige tweede gekregen, want buiten de titel op de UK Open in 2019 bleef zijn trofeeënkast nagenoeg leeg.



Ook op de World Matchplay, een van de belangrijkste toernooien van het dartsseizoen, mengde de 32-jarige Engelsman zich weer tussen de toppers.



Het toernooi kenmerkte zich door heel wat verrassingen in de vroege rondes. Titelverdediger Michael van Gerwen ging er al in de eerste ronde uit tegen Brendan Dolan, Peter Wright, Gerwyn Pric en Dimitri Van den Bergh zongen het maar één ronde langer uit.



Die laatste werd uit het toernooi gegooid door Jonny Clayton, die zijn weg voortzette tot in de finale. Tot 5-5 kon de Welshman gelijke tred houden met Aspinall, maar daarna was het hek van de dam.

"The Asp" won de ene leg na de andere, ook omdat Clayton bleef knoeien op de check-outs (slechts 24% geslaagde uitworpen). Aspinall won 11 legs op een rij en 13 van de laatste 14 legs (18-6), waarmee hij niet alleen de titel maar ook de cheque van 200.000 pond in de wacht sleepte.