Synchroonzwemmers Barral en Ingenito 7e in WK-finale

Renaud Barral (35) en Lisa Ingenito (24) kregen voor hun oefening 144.7812 punten.

Het Belgische duo eindigde vorige week op de 11e plaats in de finale van de technische routine.

Vorige maand verdedigden Barral en Ingenito de Belgische kleuren op de Europese Spelen in Polen. Ze werden er 5e in de vrije routine en 6e in de technische routine.

Dit voorjaar schonken Barral en Ingenito met brons op de Wereldbeker in Canada België een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen.

Vorig jaar greep het duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een 4e en een 5e plaats.