Belgisch duo in synchroonzwemmen eindigt 11e op hun eerste WK

Renaud Barral (35) en Lisa Ingenito (24) kregen in de finale voor hun oefening 189,2567 punten. Daarmee scoorden ze beter dan tijdens de kwalificaties van zaterdag (170,9367 punten), toen ze tiende werden.

Volgende week vrijdag (21 juli) nemen Barral en Ingenito ook deel aan de kwalificaties van de vrije routine. De finale is een dag later. Het goud was voor de lokale favorieten Tomoka en Yotaro Sato, broer en zus. Zij pakten de titel met 255,5066 punten.

Vorige maand verdedigden de synchroonzwemmers de Belgische kleuren op de Europese Spelen in Polen. Ze werden er vijfde in de vrije routine en zesde in de technische routine.

Dit voorjaar schonken Barral en Ingenito met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham België een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.