Merijn Zeeman ziet geen garanties voor 2024: "We mogen niet in slaap vallen"

7'35": dat is de bonus van Jonas Vingegaard op Tadej Pogacar. "Die grootte ligt ver boven onze verwachting", geeft Merijn Zeeman toe. "Dat geeft een heel goed gevoel."

De Nederlander is een van de architecten van het nieuwe succes van Team Jumbo - Visma, voor het tweede jaar op een rij.

"Elk jaar is anders en ga je met nieuwe ervaringen naar de Tour. Je weet wat je renners én je tegenstanders wel en niet kunnen."

Jumbo-Visma had weer de perfecte strategie. "Maar wielrennen is een steeds complexere sport en vraagt heel veel voorbereiding. Vorig jaar heeft ons zeker geholpen, maar het was ook nu heel spannend. Ik zou dus zeker niet zeggen dat het makkelijker was."

Ritwinst bleef tot de tijdrit van dinsdag uit. "We hadden liever in San Sebastian op dag 2 gewonnen en dat heeft veel onrust veroorzaakt buiten ons om."

Is dat het enige smetje, geen ritwinst met Wout van Aert? "Zeker. Dat was een duidelijk doel. Hij had een paar etappes kunnen winnen."

"Maar we ervaren meer en meer dat het voor hem niet makkelijker wordt. Dat zie je ook bij Mathieu van der Poel. Iedereen focust op hen als ze in de kopgroep zitten."