Jonas Vingegaard: "Wat ik als eerste doe als ik thuiskom? Een dürüm eten!"

Opvallende quotes vielen er niet te rapen op de persconferentie. De gele man kleurde ook bij deze opdracht braafjes tussen de lijntjes.

Jonas Vingegaard liet wel uitschijnen dat ze bij Jumbo-Visma het scenario - waarin Tadej Pogacar zou instorten in de laatste week - eigenlijk voorspeld hadden.

"Niet iedereen begreep elke dag ons plan, maar wij wel", zegt Vingegaard over de soms opvallende tactische keuzes van zijn ploeg. "Wat dat plan dan was? Ik ga niet zeggen hoe we Pogacar hebben kunnen kraken of zij kunnen er misschien iets aan doen voor de volgende keer."

Vingegaard wint de Tour uiteindelijk met het grootste verschil sinds Vincenzo Nibali in 2014. Waar zit het verschil met vorig jaar? "Toen had ik in het voorjaar veel blessures en was ik vaak ziek. Dat had ik nu niet. Ik word ook elk jaar nog wat sterker, al zijn dat maar procentjes."

De Deen rekende ook uit dat hij dit jaar 150 dagen zonder zijn familie zal doorbrengen. "Maar ik weet waar ik al die opofferingen voor doe. Als ik alles volg wat het team van mij wil, dan weet ik dat ik op topniveau zal zijn. Dat maakt het waard."

Maar na de Tour mag de riem eraf voor Vingegaard. Wat zal het eerste zijn dat hij doet als hij terugkomt? "Een dürüm eten!", kijkt de Tourwinnaar nu al likkebaardend uit naar de Turkse snack.