De Denen veroveren de Tour: "Het is ongelooflijk! We laten ons zien op alle terreinen"

In 1970 won Mogens Frey als eerste Deen een rit in de Tour de France. In de volgende 50 jaar zouden nog 20 ritzeges volgen, zonder bijzondere uitschieters.



Maar de voorbije 2 jaar zijn de Denen alomtegenwoordig in de Tour. Vorig jaar waren ze al goed voor 4 etappezeges (Magnus Cort, Mads Pedersen en 2x Jonas Vingegaard) én de eindwinst met Vingegaard.



Ook dit jaar zet die Deense hausse zich voort, met nu al 3 etappezeges (voor opnieuw Pedersen en Vingegaard en gisteren ook Kasper Asgreen). Ook een nieuwe eindzege van Vingegaard lijkt al vast te staan.



Maar vanwaar komt plots die Deense golf? "Een generatie van Deense renners die al top waren bij de junioren heeft nu zijn piek bereikt bij de profs", zoekt Asgreen naar een verklaring.

"Ik vind het wel ongelooflijk om te zien dat zoveel van die jongens uit de jeugd zich ook effectief hebben ontwikkeld tot winnaars bij de profs."

Ex-prof Rolf Sørensen - hij won zelf 2 etappes in de Tour - geniet elke dag in de commentaarcabine. "Het is ongelooflijk. We hebben niet zoveel profs, maar zij die hier zijn halen een enorm hoog niveau. De Deense renners zijn geen pelotonopvulling, maar laten zich op alle terreinen zien."

"Er komen er ook steeds nog sterke bij. Kijk maar naar Mattias Skjelmose, die dit jaar als een komeet omhoog is geschoten en die zich in deze Tour ook al heeft getoond. Over één à twee jaar kan hij ook meedoen voor het klassement."