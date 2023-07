Lucinda Brand kon afstoppingswerk Soudal-Quick Step niet echt smaken: "Het was op het randje, het lag er iets te dik op"

Het rekenwerk van de sprintersploegen klopte net niet in de 18e rit. Kasper Asgreen kon profiteren, mede door het afstoppingswerk van zijn ploegmaten bij Soudal-Quick Step. De meningen daarover waren verdeeld in Vive le Vélo. "Ik vond het net toelaatbaar", zegt Bert De Backer.

De rit naar Bourg-en-Bresse stond aangekruist als een nieuwe kans voor de spinters, maar het pakte anders uit. De vluchters konden net uit de greep van het peloton blijven. Waar hebben ze het laten liggen in het peloton? “In de kopgroep hebben ze niet getwijfeld en zijn ze voluit blijven ronddraaien”, zegt Bert De Backer. “Dat was het grote verschil. Vooraan reden ze bijna sneller dan in een ploegenrijdrit." "Bij Alpecin-Deceuninck wilden ze ook niet meer mannen inzetten. Ze wilden hun lead-out sparen voor de laatste kilometer en dan maar gokken dat andere ploegen het gat zouden dichtrijden.” “Er was geen goede organisatie”, pikt wielrenster Lucinda Brand (Lidl-Trek) in. “Er waren wel meerdere ploegen die het dicht wilden rijden, maar ze hebben niet goed genoeg samengewerkt. Hadden ze dat wel gedaan, dan had Soudal-Quick Step het ook niet kunnen ontregelen.”



"Jezelf ertussen zetten om af te stoppen in een bocht kan net niet"

De ploegmaats van Kasper Asgreen deden er alles aan om af te stoppen. Julian Alaphilippe kwam vooraan storen, Tim Declercq probeerde dan weer net voor het ingaan van een bocht de kop te nemen om het tempo nog meer te remmen. Lucinda Brand vond het niet helemaal netjes van Soudal-Quick Step. “Het was op het randje. Het lag er iets te dik op. Als je meeschuift en de werkende ploegen schuiven er niet in, dan is het ook een beetje hun eigen schuld. Maar als je jezelf er echt tussen zet om af te stoppen in een bocht, dat kan net niet.” Bert De Backer ziet het anders. “Ik vond het net toelaatbaar. Alaphilippe probeerde zijn plaats in te nemen, maar hij eiste ze niet op. Hij keek, kreeg het signaal dat hij geen plaats kreeg en schoof dan gewoon verder in. Declercq pakte die plaats, maar in een bocht is het gewoon moeilijk om in te halen. Voor mij kon dat nog net.”

Philipsen gebruikt de groene trui om te intimideren. Het is leuk dat ze zich niet hebben laten intimideren. Bert De Backer

Tim Declercq zag zelf ook geen graten in zijn storingswerk. “Zelf vind ik het niet altijd even leuk als ze dat doen, maar ik denk niet dat we over de schreef gegaan zijn,” klonk het bij Sammy Neyrinck.



“We hebben natuurlijk wel ergens geprobeerd om af te stoppen, maar we hebben alles perfect gedaan zoals het mocht. We hebben niemand gehinderd of gevaarlijke manoeuvres gedaan.



Het akkefietje waarbij Philipsen Pascal Eenkhoorn ostentatief terugfloot, ging voor De Backer wel net over de schreef.



“Zulke zaken gebeuren wel heel veel, vooral in het begin van de koers. Alleen was het nu zeer goed in beeld. Philipsen gebruikt die groene trui wel te gebruiken om te intimideren. Het is leuk dat ze zich niet hebben laten intimideren.”

Tim Declercq en Yves Lampaert bij Sammy Neyrinck: