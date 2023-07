Bert De Backer twijfelt niet aan Jonas Vingegaard: "Je moet al een cowboy zijn om het te durven"

lastig, want hij weet wat hij er allemaal voor doet en voor laat. Ik kan me voorstellen dat je daar wel eens kwaad om wordt.”

"Ik heb hetzelfde meegemaakt toen we zeven keer de Tour gewonnen hebben. Het hoort er gewoon bij dat mensen dat insinueren. Voor de renner is het wel

Ook Servais Knaven, ex-renner en tegenwoordig sportief directeur bij vrouwenteam AG Insurance-Soudal-Quick Step, twijfelt niet aan Vingegaard. “Ik ben er zeker van dat wat we zien normaal is, daar ga ik echt vanuit."

Het hoort er gewoon bij dat mensen dat insinueren. Voor de renner is het wel lastig, want hij weet wat hij er allemaal voor doet en voor laat.

Bert De Backer ziet ook geen redenen om Vingegaard te wantrouwen. “Het probleem is dat het wielrennen een slecht verleden heeft, maar ik vertrouw de omgeving van Vingegaard enorm. Er zijn daar veel mensen die ik goed ken en het vertrouwen is groot.” Er wordt in elk geval ook in deze Tour stevig gecontroleerd. Een uur voor de start van de koninginnenrit moesten alle renners van UAE en Jumbo-Visma bloed afstaan voor controle. “Je moet al een enorme cowboy zijn om het te durven. Laat staan dat het georganiseerd zou worden door een team”, zegt De Backer. “Ze zitten er zo kort op. Voor mij is het nu soms nog wennen dat ik mijn whereabouts niet meer moet ingeven."

"Straf hoe Jumbo-Visma hun eigen kunde en die van Pogacar kon inschatten"

Aan tafel bij Karl Vannieuwkerke werd vooral met lof gestrooid voor de tactiek bij Jumbo-Visma. Tempo maken, de ritten hard maken en hopen dat de tegenstand breekt.

"Ik denk dat dat echt wel hun tactiek was", zegt Knaven. "Ze zeiden in het begin van de Tour ook dat ze in de laatste week hun slag wilden slaan. Ze hebben het heel slim gedaan door mannen vooruit te sturen."

Ook De Backer geeft complimenten. "Ik vind het straf dat ze hun kunde en vooral de capaciteiten van Pogacar zo goed konden inschatten. Dat ze wisten dat ze het met die tactiek konden klaren."

Tadej Pogacar worstelde met maagklachten en was een schim van zichzelf op de Col de la Loze. De Backer zag de bui al hangen in de tijdrit. "Ik had toen een beetje een herbeleving van de tijdrit van Remco Evenepoel in de Giro. Hij won wel, maar we zagen niet de blik die we van hem gewoon waren."

"Ik had bij Pogacar hetzelfde gevoel. Hij is niet in zijn normale doen. We spreken vaak over zijn buitengewoon talent, maar ook hij moet een optimale voorbereiding hebben om op de zwaarste wedstrijd ter wereld top te kunnen zijn."