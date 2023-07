Wout van Aert botst op fenomenale Vingegaard en Pogacar: "Ik was de beste van de normale mensen"

Happend naar zuurstof zat hij op de grond tegen een busje. Wout van Aert had zichzelf helemaal in stukken getrokken om Rémi Cavagna van de eerste plaats te duwen.

De Belgische kampioen wachtte nadien de ontkoping af in het zitje voor de snelste man en uiteindelijk nam hij zijn denkbeeldige petje af na de onwaarschijnlijke demonstratie van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard.

"Heel de Tour al steken er twee bovenuit en dat was vandaag in de tijdrit weer superduidelijk. Ik was de eerste van de normale mensen. Best of the rest. Dat Jonas wint, maakt het voor ons een fantastische dag."

Van Aert werd uiteindelijk derde op bijna 3 minuten van Vingegaard. Ondanks het klasseverschil was hij tevreden over zijn tijdrit. "Ik rij gewoon een goede rijdrit op mijn niveau. Niet beter of slechter dan andere goede tijdritten. Ik ben er zeker tevreden mee."

"Je hoopt altijd om op het laatste stuk nog iets meer over te hebben. Het was echt wel sterven richting de finish. Ik denk wel dat ik het goed aangepakt heb, op die klim heb ik tijd goedgemaakt op jongens die te snel gestart waren."