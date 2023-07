Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de aflevering

De enige tijdrit in de Tour zorgde voor een aardverschuiving. Jonas Vingegaard verwees de secondenstrijd met Tadej Pogacar naar de prullenmand, de Sloveen staat plots bijna 2 minuten in het krijt. Stof genoeg dus om over na te praten in Vive le Vélo. Karl Vannieuwkerke deed dat met Tom Dumoulin, Laura Verdonschot en Willy Sommers. Bekijk hier de beste fragmenten uit Vive le Vélo van 18 juli.