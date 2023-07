Oostenrijker Christoph Freund wordt nieuwe sportief directeur van Bayern München

De 48-jarige Christoph Freund komt over van Red Bull Salzburg. In Oostenrijk was hij sinds 2015 sportief directeur. Met succesvolle transfers van sterren als Erling Haaland en Karim Adeyemi maakte hij naam in zijn thuisland.

"We zijn verheugd om zo'n ervaren en succesvol iemand aan boord te halen", klonk Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen opgetogen. "We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is om het team in de toekomst te versterken."

Freund legde eerder een aanbod van Chelsea naast zich neer en gaf te kennen dat hij "na gesprekken met het Bayern-bestuur klaar was om deze nieuwe uitdaging te accepteren".

Aangezien zijn contract bij de Oostenrijkse landskampioen doorliep tot 2026, zal hij er de zomermercato nog afmaken.

Salihamidzic moest net zoals gewezen CEO Oliver Kahn ondanks een nipte elfde opeenvolgende Bundesliga-titel opkrassen aan het einde van afgelopen seizoen. De tandem kwam voornamelijk onder vuur te liggen door het ontslag van Julian Nagelsmann in maart.