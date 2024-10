Ook ontlading op het veld: Deinze herleeft in eigen huis na zuinige zege tegen Jong Genk

En of het deugd deed voor Deinze. Na een periode vol onzekerheid mocht de Dakota Arena nog eens uit zijn dak gaan. Tegen een onmondig Jong Genk tekenden de oranjehemden voor een deugddoende 1-0-zege. En zo lijkt de recente crisis opeens toch zeer ver weg voor Deinze.

Een wereld van verschil in amper twee weken tijd.



Terwijl de supporters van Deinze nog in tranen te zien waren na de vorige wedstrijd, waren er vandaag tegen Jong Genk alleen maar lachende gezichten te zien in de Dakota Arena.



Dat de club gered zou zijn van het faillissement, werkte duidelijk bevrijdend. Niet alleen voor de supporters, ook voor de spelerskern - die als een raket begon aan de wedstrijd tegen de Genkse talenten.

De thuisploeg tekende in de explosieve en dominante beginfase voor de ene na de andere kans. Het logische gevolg: al na 10 minuten was het bingo. Na een sterke rush van Zakaria Fdaouch ging de zee open voor Guillaume De Schryver, die de 1-0 droog binnen duwde.

Ook daarna domineerde Deinze, maar de thuisploeg toonde een verraderlijk gebrek aan efficiëntie. Gelukkig voor de Deinzenaren slaagde Jong Genk er zelf nooit in om écht gevaarlijk te zijn.



En zo mochten ze in Deinze toch nog eens vieren. En kan de blik (definitief) weer vooruit gericht worden.