Nathan Van Hooydonck zat zondag te "janken" op zijn fiets: "Voel me nu 10 keer beter"

Voor Nathan Van Hooydonck was de rustdag gisteren een geschenk uit de hemel. Hij werd zondag van zijn fiets gekatapulteerd door ploegmakker Sepp Kuss nadat die geraakt was door een roekeloze toeschouwer.

"Ik voel me nu 10 keer beter dan zondagavond", vertelde de beresterke Van Hooydonck vanmiddag na zijn tijdrit, min of meer een tweede rustdag.

"Ik voelde me zondag echt verschrikkelijk na die val. Het eerste halfuur op de fiets zat ik te janken. Ik dacht dat het klaar was en dat ik moest opgeven. Ik had zoveel pijn aan mijn heup en nek, maar ik wilde niet stoppen."

"Het is gelukkig allemaal redelijk oké uitgedraaid. Mijn linkerheup is een beetje gekneusd en dat voel ik nog wel, maar gelukkig heb ik geen breuken en geen spierscheuring."

Morgen wacht de koninginnenrit. Met een Van Hooydonck in optimale omstandigheden? "Ik hoop het wel."

"Het is fijn om in deze ploeg te rijden, maar het is nog fijner om iets te kunnen bijdragen. Daar doe ik al die opofferingen voor. Ik hoop dat ik nog van waarde kan zijn."

Geeft hij ploegmakker Jonas Vingegaard nu nog tips na zijn tijdrit? "Ik heb hem gisteren gezegd dat hij hard moest rijden, maar niet te hard, zodat hij me niet buiten tijd zou rijden. Nu zeg ik niets meer. Hij weet wat hij doet."

"Of hij kan winnen? Dat kan, maar ik denk dat Tadej Pogacar zeker na de rustdag zou kunnen uithalen. Hopelijk kan Jonas daar iets tegenover stellen."