Geen tijdrit meer voor Matteo Jorgenson: Amerikaan van Movistar stapt uit de Tour

Matteo Jorgenson was in de 1e 2 weken nog een van de smaakmakers in deze Ronde van Frankrijk.

Vooral in de etappe naar Puy de Dôme flirtte de Amerikaan met de ritzege, maar in de finale werd hij nog geremonteerd. Ook in de 12e rit deed hij het uitstekend met een 3e plaats.

Beter zal het dus niet meer worden voor Jorgenson, want de renner van Movistar komt vandaag niet meer in actie. Zijn team laat weten dat de Amerikaan sukkelt met een spierblessure in zijn linkerdij en bovendien ook kampt met pijn aan zijn zitvlak.

"Het is nodig dat hij de tijd neemt om dit te laten genezen. Bedankt voor je inspanningen, makker," klinkt het op de Twitter van Movistar.