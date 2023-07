Vluchtster Eric pakt laatste rit, Brand is eindwinnaar na opgave Kool

Zieke Charlotte Kool haakt af, Eric wint slotrit

Charlotte Kool had deze Baloise Ladies Tour gedomineerd, maar stapte in Deinze niet meer op. "Ze trekt huiswaarts om te rusten en te herstellen", klonk het bij haar team. Een flinke domper voor de Nederlandse veelvraat.

De 24-jarige Kool won deze week de eerste vier etappes in de Baloise Ladies Tour. Eerst schreef ze de proloog op haar naam en daarna de volgende drie etappes, telkens in een sprint.

En zo ging Lucinda Brand als autoritaire leider de slotrit in. De veldrijdster had gisteren de tijdrit gewonnen en de paarse leiderstrui overgenomen. Zij zag de eindwinst nooit echt in gevaar komen in Deinze.

Op de lokale rondjes leek alles klaar voor een sprint, maar daar dacht een groepje van een handvol vluchters anders over. Zij bleven nipt uit de klauwen van de sprintersploegen. Jelena Eric, de Servische kampioene, won het sprintje voor de dagzege.