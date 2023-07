LIVESTREAM: Zieke Kool is geen uitdager meer van leidster Brand in slotrit van Baloise Ladies Tour

De Baloise Ladies Tour kent vandaag zijn slotakkoord. In een etappe over 121 kilometer met start en finish in Deinze verdedigt Lucinda Brand haar leiderstrui. Viervoudige ritwinnares Charlotte Kool zal vandaag een mogelijke 5e niet vieren door ziekte. Volg de afsluitende etappe van de rittenkoers vanaf 15 uur hier via livestream.