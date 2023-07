Lucinda Brand grijpt de macht in Baloise Ladies Tour na zege in de tijdrit

Na een proloogzege en drie sprintzeges op een rij voor Charlotte Kool was het uitkijken of de Nederlandse sprintster haar leiderstrui kon behouden in de tijdrit van 17 kilometer in de buurt van Knokke-Heist.

Het antwoord aan de finish was duidelijk: neen. Lucinda Brand beukte het best tegen de strakke wind in de West-Vlaamse polders. De Nederlandse van Lidl-Trek sloeg ook meteen een dubbelslag: ritzege en leiderstrui.

Die leiderstrui mag de wereldkampioene veldrijden van 2021 morgen verdedigen in de slotrit in Deinze. Brand telt in het klassement 25 seconden voorsprong op zowel Emma Norsgaard als Anna Henderson.