Renners verdeeld over gevaarlijke toestanden op de cols: van "heb manieren" tot "onvermijdelijk"

"Zelfs als wij met de gruppetto afkomen, moeten we voet aan de grond zetten omdat we niet kunnen passeren."

Naesen: "Het is onvermijdelijk"

"Ik kwam zelf als 10-jarige naar de Tour kijken. We stonden toen ook op de weg, niet beseffend wat dat was, zo'n peloton. Ik denk dat 90% van de mensen die komen kijken zo is."

Oliver Naesen heeft een iets gematigder kijk op de zaak. "De Tour is altijd een zottekot . Het is onvermijdelijk, denk ik."

Pogacar: "We reden gewoon te snel voor de motoren"

Meteen na de etappe toonde Tadej Pogacar zich al opvallend mild voor de motards. Dat is hij een dag later ook nog altijd.

"Ja, er zijn misschien te veel motoren en er zijn ook veel fans. Maar dat is wielrennen. Wij gingen ook gewoon te snel voor de motoren", grapt de Sloveen zelfs nog.

"Het is leuk om zoveel fans langs de kant te zien, maar wees wel voorzichtig. Eigenlijk is het op een klim niet zo gevaarlijk, maar op het vlakke halen we snelheden van 60-70 kilometer per uur. Als we dan op supporters crashen, is het meestal heel erg."