Djokovic en Alcaraz in de weegschaal: waarom de mannenfinale op Wimbledon de "ultieme showdown" wordt

Al vanaf het eerste opslagspel van de Italiaan drukte Novak Djokovic zijn stempel. Sinner maakte op een of ander manier mee wat Carlos Alcaraz een paar weken geleden meemaakte in zijn halve finale tegen Djokovic op Roland Garros.

Toegegeven, de halve finales brachten niet wat ervan verwacht mocht worden. Vooral Janik Sinner liet het afweten op een manier die ik niet had zien aankomen, zeker niet na de vijf sets in hun kwartfinale van vorig jaar.

Alcaraz – die nog maar 20 jaar is – neemt pas voor de derde keer deel aan The Championships . Djokovic, 36 jaar, is toe aan zijn achttiende deelname.

Daniil Medvedev kan zichzelf dan weer nauwelijks iets verwijten na zijn verloren driesetter tegen Alcaraz. De nummer 3 in de wereld speelde verre van slecht, ging de confrontatie aan, maar slaagde er op geen enkele manier in om Alcaraz af te stoppen.

Onderling respect

"Hij is toch iemand wiens tennis vooral rendeert op gravel en de tragere hard courts. Maar hij heeft zich onwaarschijnlijk snel aangepast. Hij kan echt alles. Wimbledon is ook compleet anders dan Roland Garros een paar weken geleden. Toen hadden we geweldige eerst twee sets, waarna hij fysieke problemen kreeg. Dit wordt anders."

Over Alcaraz spreekt Djokovic alleen maar lovende woorden. "Op en naast de baan is Carlos een topkerel. Hij heeft respect voor de sport, de traditie. Sportief vind ik het erg sterk dat hij zich zo snel heeft aangepast aan de uitdagingen van tennis op gras."

Op papier is Djokovic met al zijn ervaring de torenhoge favoriet, maar hij wapent zich al tegen te veel zelfvertrouwen: "Ik kom naar de finale alsof het mijn eerste is. Te relax zijn, is nu eenmaal niet goed. Ervaring kan een beetje helpen, maar de fysieke en mentale paraatheid zijn de doorslaggevende factoren".

"Het is fantastisch om de finale tegen een legende van de sport te spelen", pikt Alcaraz zelf in. "Dat geeft extra motivatie. Ik zeg altijd dat als je beste wilt zijn, je dan ook de beste spelers moet verslaan. Novak, dus."

"Ik hou ervan. Carlos is jong, gemotiveerd, hongerig. Maar ik ben dat ook. 36 jaar is de nieuwe 26 jaar. Let’s have a feast ”, vertelt Djokovic, die op dat moment in de ogen van zijn tegenstander kijkt.

In de halve finale op Roland Garros ging Carlos Alcaraz tegen Djokovic onderuit. Fysiek (krampen) maar misschien nog meer mentaal nadat hij 1-1 gelijk had gemaakt in de sets. Straks moet het anders voor de Spanjaard.

"Ik heb mijn les geleerd in Parijs. Ik moet proberen om minder nerveus op de baan te komen. Ik was toen zo nerveus dat ik niet genoot op de baan."

"Ik zal me mentaal anders moeten voorbereiden. Ik moet vergeten dat ik tegen Novak speel. Hoe we dat gaan doen, weet ik nog niet. Ik werk sinds 2020 samen met een psychologe, we gaan zeker praten, ze helpt me."

Voor Novak is het dan weer een zoveelste finale, misschien een dag zoals een andere. "Voor mij is het het beste moment van mijn leven. Als je begint met tennis wil je de finale op Wimbledon spelen. Dat is een droom die uitkomt."

"Mijn vader heeft zijn droom om professioneel te tennissen niet kunnen waarmaken. Ik nu wel. Dat geeft me extra motivatie."

"We will find the way to win Novak", sloot hij strijdlustig af.

U begrijpt wel wat Alcaraz bedoelt ...