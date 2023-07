Adam Hansen bezorgt renners videomateriaal van afdaling Joux Plane en is tevreden na inspectie

Vandaag trekt het peloton in de Tour naar de Grand Colombier (aankomst bergop), zaterdag is Morzine de aankomstplaats. In die finale is de Joux Plane de scherprechter, waarna nog een afdaling volgt richting Morzine. Dat baart de renners zorgen, maar vakbondsafgevaardigde Adam Hansen heeft hun verzoeken ingewilligd en is tevreden na een inspectie.