De slotweek in de Tour: enige tijdrit, koninginnenrit met Col de la Loze en vuurwerk in de Vogezen

Dinsdag 18 juli: 16e etappe: de enige tijdrit van deze Tour

We trappen de slotweek af met de meest favoriete discipline van ASO en de parcoursbouwers: een tijdrit!

De Tourbazen zijn duidelijk geen fan van het - in hun ogen - saaie werk tegen de klok. Deze Tour telt slechts 22 tijdritkilometers, een historisch dieptepunt.

Grote motoren zoals Wout van Aert of Stefan Küng hebben altijd een streepje voor, maar dit terrein is niet van de poes en de atypische tijdrit lijkt geen vrijkaart te zijn voor zulke zuivere specialisten.

Het golvende terrein bereikt in de staart een climax met de Côte de Domancy, de helling die we kennen van het WK in 1980 en de raid van Bernard Hinault. Ook na de top blijft het wegdek vervelend hellen.

Het is daarom best mogelijk dat aan de voet van de apotheose - rond het tussenpunt na 16 kilometer - geopteerd wordt voor een fietswissel zoals we dat ook in de Giro op de Monte Lussari hebben gezien.

Live vanaf 14.05 u op VRT 1 en vanaf 13 u op Radio 1