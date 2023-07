Hoe "rijkste tennisster ter wereld" ontdekte dat gezondheid onbetaalbaar is: "We leefden in het ziekenhuis"

In het restaurant waar ze jaren later als jobstudente werkte, ontmoette ze de man die later haar echtgenoot werd, Terry Pegula. Pegula had al fortuin gemaakt in de gas- en oliewinning. Hij is dollarmiljardair, eigenaar van onder andere de Buffalo Bills uit de NFL (American football) en de Buffalo Sabres uit de NHL (ijshockey).

Beginnen we bij de ouders. Moeder Kim werd in Seoel, Zuid-Korea geboren. Het verhaal gaat dat ze op straat werd achtergelaten aan een politiestation en geadopteerd werd door een Amerikaans paar.

Tegen de verwachtingen in verloor Pegula zowel in enkel als dubbel. Maar niet getreurd. Het verhaal van Pegula, 4e op de wereldranglijst in enkel en eerste in het dubbelspel, is het vertellen meer dan waard.

Op papier zag het er schitterend uit. Jessica Pegula was de favoriete tegen Marketa Vondrousova voor een plaats in de halve finales van het enkelspel en met Coco Gauff leek ze op weg naar een finaleplaats in het dubbelspel.

De opmars naar de top duurde echt wel lang, onder andere door heup- en knieblessures. Pas in 2019 geraakte ze in de top 100, mede dankzij haar eerste toernooiwinst in Washington. Van dan af ging het snel.

Vorig jaar, toen ze net terug in de Verenigde Staten was na Roland Garros, kreeg ze rond middernacht telefoon van haar zus. Ma Kim was in haar slaap getroffen door een hartstilstand. Haar zus had haar gereanimeerd, maar ze had een tijdje geen zuurstof gehad. De vraag was of haar hersenen beschadigd waren.

Gedurende de 2 weken na de hartstilstand verbleef de hele familie in het hospitaal waar moeder Kim in de Intensive Care Unit verbleef. Jessica deed het verhaal begin dit jaar in "The Players Tribune", een website waar sporters en ex-sporters verhalen vertellen.



"We leefden in het ziekenhuis, aan haar bed. We losten mekaar af, we kenden alle verplegers en dokters. We moesten papa forceren om thuis te gaan slapen. Hij wou niet zonder mama vertrekken. Al na een week waren we fysiek en mentaal gesloopt."



Maar het mirakel geschiedde. Moeder Kim mocht na een tijdje de ICU verlaten. Jessica begon opnieuw te trainen en toernooien te spelen. Ze trok zelfs naar Wimbledon waar ze zonder voorbereiding de 3e ronde bereikte.

De herfst werd, gedreven door haar verlangen om haar moeder mentaal te steunen, een succes, met een kwartfinale op de US Open, een halve finale in San Diego en de Masters 1.000 titel in Guadalajara. Na de overwinning in de finale tegen Maria Sakkari sprak Pegula: "Deze zege is voor mijn mama!".