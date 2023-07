Dylan Groenewegen "was liever 10e dan 2e": "Maar plots kwam die groene gast er nog overheen"

Eerst 8e, dan 14e, daarna kort achtereen 5e en 4e en nu 2e: Dylan Groenewegen komt in deze Tour steeds dichter bij de overwinning. Maar zelf vindt hij dat maar een magere troost.

"Ik stond vanochtend op met de overtuiging dat het vandaag goed zou komen. Ik rijd ook een goeie sprint. Heel lang heb ik gedacht: het gaat lukken, het gaat lukken. Maar dan kwam er nog een groene gast overheen."

"We komen steeds dichterbij, maar ik kom naar hier om te winnen. Dat dat niet gelukt is, daar ben ik goed ziek van. Ik word bij wijze van spreken liever 10e dan 2e. Maar ja, als er eentje nu eenmaal beter is, dan is dat zo."