Sam Bennett spurt nog eens naar winst in ochtendrit Sibiu Tour, straks ontknoping met korte tijdrit

Lotto-Dstny zag gisteren Lennert Van Eetvelt zijn leiderstrui kwijtspelen door een lekke band op de slotklim. De youngster staat nu 4e op 6 seconden van de Zwitserse leider Matteo Badilatti.



De ritwinnaar van gisteren, Maximilian Schachmann, een ploegmaat van Bennet, viel letterlijk uit in een afdaling onderweg. Hij kon niet meer voort met een knieblessure.



Lotto-Dstny zette onderweg Badilatti onder druk. De Belgische ploeg trok door, de leider verzeilde in een tweede groep. Maar alles kwam weer samen.



Bennett haalde het in een massasprint op de kasseitjes. Bennett had donderdag ook de eerste rit gewonnen. Van Eetvelt pakte met winst in de koninginnenrit op vrijdag de leiderstrui van de Ier af.



Een zeer technische chronorit van 3,3 km, met een pak bochten, sluit straks de Roemeense ronde af.