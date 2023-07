Lennert Van Eetvelt klimt in Roemenië naar eerste profzege: "Ik hoop dat er nog een pak volgen"

Op de beklimming naar Bâlea Lac schudde Lennert Van Eetvelt al zijn rivalen af. De jonge klimmer van Lotto - Dstny kwam met een voorgift van 24 seconden binnen op de Zwitser Matteo Badilatti en de Brit Mark Donovan (beiden Q36.5).

Van Eetvelt neemt meteen ook de leiderstrui over van Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), die de eerste etappe naar zijn hand zette.

Voor Van Eetvelt is het zijn eerste zege bij de profs. De Lotto Dstny-renner won eerder dit jaar de laatste twee ritten en het eindklassement van de Alpes Isère Tour, een beloftenkoers.

Dit voorjaar stond Van Eetvelt, een neoprof, even aan de kant nadat hij positief had getest tijdens de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) op 19 februari. De Franse dopingautoriteit vroeg meer uitleg over een substantie die in zijn urine gevonden was.

Het ging uiteindelijk om een toegelaten substantie in een neusspray, die de jonge klimmer perfect kon staven. De zaak werd daarmee afgesloten.