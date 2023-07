Opnieuw de boeman: Van den Bergh lijdt 12e nederlaag op rij tegen Van Gerwen in finale Polen

Toch niet weer Michael van Gerwen, moet Dimitri Van den Bergh gedacht hebben toen hij de affiche voor de finale van de Poland Darts Masters.

Nochtans mocht "The Dreammaker" met vertrouwen in de finale staan. Onderweg had hij de Tsjech Karel Sedlacek (PDC-99), de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-19) en voormalig wereldkampioen Gerwyn Price (PDC-4) uitgeschakeld.

Van den Bergh speelde ook een sterke finale met een gemiddelde van 101, maar ook op zijn verjaardag kreeg "Dancing Dimi" geen cadeautjes van Van Gerwen. De Nederlander, het nummer 3 van de wereld, maakte er met 8-3 korte metten mee.

"Ik was ontstopbaar", gaf Van Gerwen ook toe, die na een operatie aan zijn gebit meteen indruk maakte. Met een gemiddelde van 113 haalde hij zijn 15e titel in de World Series.

"Hij was weer goed", beaamde Van den Bergh, die voor de 12e keer op een rij verloor van de Nederlander. "Maar hij weet dat ik op hem jaag. Ik zal hem wel eens kloppen."