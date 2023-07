Iljo Keisse: "Ik ben benieuwd of Mark Cavendish nu echt zal stoppen"

"Zijn ploeg Astana zou er ook wel voor openstaan. We moeten hen met z'n allen warm maken om dat te doen."

"Waarom doet hij er niet nog enkele maanden bij tot in juli volgend jaar? Hij is speciaal, een showman. Hij is niet vies van zulke dingen."

"Mark koerst heel graag en niemand wil op zo'n manier afscheid nemen. Het is iets om heel goed over na te denken."

"Ik ben benieuwd of hij echt zal stoppen", klinkt het toch wat verrassend bij Keisse. "Misschien gaat hij toch nog door? Ik weet niet of dat onrealistisch is..."

"Hij is zeker niet meer de snelste of sterkste sprinter, maar hij heeft zoveel ervaring en grinta. Hij bewijst zichzelf graag en komt dikwijls terug."

"Ik zal niet zeggen dat Cav nog gewonnen zou hebben in deze Tour, maar het zou heel mooi geweest zijn."

"Mark toonde zoveel respect voor de Tour"

"Het is een emotionele dag", vertelde Christian Prudhomme in het Engels, als was het een eresaluut aan de recordman die vandaag de Tour moest verlaten na een val.

"Mark is de beste sprinter in de geschiedenis van de Tour. Hij wilde zijn 35e zege en hij was er gisteren zo dichtbij."

"We dachten vrijdag enkele seconden dat hij er in zou slagen, maar nu is het voorbij. We zijn met z'n allen verdrietig."

"Hij is zo belangrijk voor de Tour geweest. Ik herinner me hoe hij enkele jaren geleden moederziel alleen in de Alpen reed."

"Hij was gelost, maar wilde toch finishen. We moesten aan de politie vragen om de wegen nog niet vrij te geven."

"Hij toonde zoveel respect voor de Tour en hij verdient dat respect ook van ons. Hij blijft altijd welkom, met of zonder fiets."