Badmintonner Julien Carraggi strandt in kwartfinale Canada Open

Carraggi klopte woensdag in Calgary verrassend het Japanse zevende reekshoofd Kanta Tsuneyama (BWF-14) in de eerste ronde. Die ging in drie sets (21-16, 19-21 en 21-15) voor de bijl.



Eind vorige maand haalde de 23-jarige Belg ook al de kwartfinales op de Europese Spelen in Polen.



Bij de vrouwen verloor de enige Belgische deelneemster Lianne Tan (BWF-41) woensdag in de eerste ronde van de Taiwanese Shuo Yun Sung (BWF-31) in drie sets (15-21, 21-14 en 21-12).