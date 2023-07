Jordi Meeus typeert gele trui Jai Hindley: "Een heel normale jongen. Hij kent weinig stress"

"Het is heel speciaal", lachte Jordi Meeus vanmiddag na de podiumpresentatie. Zijn Bora-Hansgrohe heeft nu het geel met Jai Hindley in handen.

"Hij is een supergoeie gast, heel rustig. Hij is niet meteen de typische klassementsman of klimmer."

"Hij is heel relaxed en kent weinig stress. Dankzij de Giro (Hindley won in 2022) heeft hij ervaring."

"Jai is een heel normale jongen. We hebben dit seizoen samen de Tour Down Under gedaan en zaten dus een maand samen in Australië."

"Ook voor de Tour hoorden we elkaar vaak via whatsapp. We kunnen het goed met elkaar vinden."