Went het Belgische koerssucces te snel? "We zitten weer bij de kalibers als Merckx"

"En laat ons vooral ook beseffen dat de hoogconjunctuur voorbij zal gaan. We moeten blij zijn met wat er nu is."

Succes went. Is er een soort van gewenning bij het Vlaamse wielerpubliek? "Laat ons hopen van niet", antwoordt de ploegleider van Alpecin-Deceuninck .

Ploegleider Christoph Roodhooft lacht even bij de vaststelling. "Ik vermoed dat we verwend geweest zijn door Wout van Aert", zoekt hij naar een verklaring.

Jasper Philipsen imponeert met 2 ritzeges in deze Tour, maar niemand lijkt hier nog van op te schrikken. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

We zijn in de Tour de voorbije jaren verwend geweest door Wout van Aert. Hij heeft dingen simpel doen lijken.

"Niemand zit te wachten op vedettestreken"

Over de sprint van dinsdag: "Niet gebuisd, maar we hadden de boot gemist"

Ondanks het nieuwe succes van gisteren toonde de ploegleider zich toch ook licht kritisch.

"Als je de dingen juist analyseert, dan stel je vast dat we winnen, maar dat het geen 100 procent was."

"We hadden de boot een beetje gemist bij het binnenrijden van het centrum. Het loopt goed af en dan is het positieve: als je toch succesvol bent als het minder loopt, dan is er waarschijnlijk nog iets anders te halen."

"Maar we moeten eerlijk zijn dat we op een formidabele Mathieu van der Poel moesten rekenen. We waren zeker niet gebuisd, maar we hadden de boot even gemist."

Al kun je dat iets makkelijker zeggen na een nieuwe zege, natuurlijk. "Vorig jaar moesten we wachten tot het einde van de tweede week. Die kant van de medaille hebben we ook gezien."

"Nu is het anders en we hebben de helft van de ritten gewonnen, maar dat gemiddelde zal snel zakken, hé."