Jonas Vingegaard is "superblij met 53 seconden", maar blijft op zijn hoede: "Tadej geeft nooit op"

Een droomdag voor Jonas Vingegaard. Al in de eerste echte bergrit deelt hij een enorme tik uit aan Tadej Pogacar.

Vanaf het begin van de rit zat alles perfect mee volgens de Deen. "We wilden vroeg in de rit wel iemand mee in de kopgroep, maar het werden er meteen 3."

"Dat was nog beter, ze deden het geweldig", gooide Vingegaard een bloemetje naar Van Aert en co. "We hoefden zelf niet te rijden in het peloton, dat was ook goed."