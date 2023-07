Zijn sprintetappes nog wel van deze tijd? "Ze zijn een probleem voor televisie"

Het verloop van de derde etappe van deze Tour was namelijk zo voorspelbaar als maar kon.

De analist viel, net als vermoedelijk heel wat kijkers thuis, in slaap. Dat deed aan de tafel van Vive le Vélo de vraag rijzen of sprintetappes nog wel van deze tijd zijn.

Vraag Jan Bakelants niet wat er tijdens de openingsfase van de rit van vandaag gebeurd is.

In baseball hebben ze bijvoorbeeld de regels aangepast om alles attractiever te maken.

"Ik vind je opmerking volledig terecht", pikt tv-maker en gast Tim Van Aelst in. "Sprintetappes zijn eigenlijk een probleem voor televisie."

"Mijn zonen kijken bijvoorbeeld ook niet naar de koers", gaat hij verder. "Hoe trek je vandaag de dag nog jongeren aan?"

"Ik hoorde onlangs wel dat ze in Amerika de regels van baseball hebben aangepast om wedstrijden in te korten. Ik ken niet genoeg van koers om een oplossing voor te stellen, maar zoiets zit eraan te komen. Dat is onvermijdelijk", stelt de tv-maker.

Vannieuwkerke trekt dan weer de parallel met een andere sport. "Mijn kinderen zitten alleen nog op het puntje van hun stoel bij darts, want elke worp doet ertoe."