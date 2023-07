Wie is Victor Lafay, de speelvogel die goudhaantje is geworden?

Voor de start van de Tour de France hadden enkel de échte wielervolgers de naam van Victor Lafay in hun database opgeslagen. Na amper 2 dagen is daar op spectaculaire wijze verandering in gekomen.

Lafay was nochtans een topper in de jeugd. Hij werd vreemd genoeg gevormd door Chambéry Cyclisme Fondation, de toenmalige jeugdploeg van AG2R, in Frankrijk toch nog altijd de grote concurrent van Cofidis.



In 2014 liet de 18-jarige Lafay zich voor het eerst opmerken door 2 ritzeges en de eindzege te veroveren in de Valromey Tour. De nummer 2 in de stand: Steff Cras, gisteren 10e in San Sebastian.



Maar toen sloeg het noodlot toe: in 2015 werd extra botgroei vastgesteld rond zijn kniegewricht, waardoor hij een jaar niet kon fietsen. Elk nadeel heeft zijn voordeel: Lafay stortte zich op zijn studie en behaalde zo zijn universitair diploma in de technologie.



Bij de beloften nam hij de draad weer op. In 2017 werd hij kampioen van Frankrijk bij de jeugd, vóór Benoît Cosnefroy. Enkele dagen later werd hij door Cofidis als stagiair ingelijfd.



Lafay reed daarna nog een extra jaartje bij de beloften - hij pakte onder meer zilver op het EK na Marc Hirschi - en maakte dan de overstap naar de profs.