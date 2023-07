Tweede Nederlandse dode in één weekend: motorrijder Joey den Besten overleden in Finland

De organisatie van de race in Imatra meldt via Twitter dat Joey den Besten (30) om het leven is gekomen nadat hij de controle over zijn motor was verloren in de formatieronde van de race in de Superbike.

"Onze welgemeende condoleances gaan uit naar zijn familie en collega-rijders. Hij zal gemist worden", meldt de organisatie van de Imatra-wegraces.

Het is het tweede dodelijke ongeval dit weekend. De Nederlandse autocoureur Dilano van 't Hoff kwam zaterdag om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps. De 18-jarige Van 't Hoff was bij de tweede race betrokken bij een crash en hulp op het circuit mocht niet meer baten.