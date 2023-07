De analyse van de slotfase: Jan Bakelants neemt de Jumbo-tactiek onder de loep

Nog 12 kilometer: "Van Aert rijdt de hele afdaling op kop"

We pikken in aan de top van de Jaizkibel, op 12 kilometer van de finish. Een uitgedund pelotonnetje met nog veel geelhemden stort zich in de afdaling.

"Daar begint het al", vertelt Bakelants in Vive le Vélo. "Bilbao probeert weg te rijden en Wout van Aert neemt het heft in eigen handen om dat gat dicht te rijden."

"Nochtans is hij de favoriet voor de zege op dat moment en heeft hij nog drie ploegmaats bij zich."

Op dat moment rijdt ritwinnaar Victor Lafay rustig mee in de staart van het groepje. De Fransman laat zich meeglijden.

Nadat Van Aert de hele afdaling op kop heeft gereden, komen Tiesj Benoot en Wilco Kelderman aansluiten. De drie kunnen na 6 kilometer toch het gat dichten op Bilbao.

Lees verder onder de foto.