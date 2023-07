Vingegaard is "tevreden" na eerste rit: "Die bonificatieseconden zullen het verschil niet maken"

Jumbo-Visma heeft vandaag laten zien dat ze met een sterk team rijden. Zo hadden ze nog meerdere renners die in het elitegroepje zaten, vlak achter de Yates-broers.

Jonas Vingegaard was dan ook tevreden. "Ik wil de ploeg bedanken voor hun harde werk. Ze waren weer erg sterk."

"We hoopten natuurlijk op ritwinst, maar het is ook heel belangrijk dat we zonder kleerscheuren de etappe zijn doorgekomen. Dat is gelukt."

Aan de finish zag de Deen nog hoe zijn rivaal Pogacar een sprintje om de derde plaats won. De Sloveen mag dus vier bonificatieseconden bijschrijven.

"De Tour zal waarschijnlijk niet beslist worden op vier seconden", relativeert Vingegaard.

Sportief directeur Merijn Zeeman had het na de etappe over een "nerveus peloton".

"Da's normaal voor de eerste rit van een grote ronde. Het is belangrijk dat we onze leiders hebben kunnen beschermen."

"Het was knap om te zien hoe Wout bij de beste klimmers bleef, Jammer genoeg kon hij niet sprinten voor de zege, maar voor het eindklassement doen we geen slechte zaak."