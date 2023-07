Kylian Mbappé en Les Bleus roepen op tot rust in Frankrijk: "Tijd van geweld moet voorbij zijn"

"Sinds deze tragische gebeurtenis zijn we getuige van de uiting van volkswoede - waarvan we de achtergrond begrijpen -, maar waarvan we de vorm niet kunnen accepteren."

"Velen van ons, afkomstig uit de 'quartiers populaires', delen deze gevoelens van pijn en verdriet. Maar geweld lost niets op, en nog minder wanneer het zich onvermijdelijk en onophoudbaar keert tegen zij die het uiten, hun families, geliefden en buren."



"In deze context van extreme spanning kunnen we niet zwijgen en vanuit onze burgerzin doen we een oproep tot kalmte, bewustwording en verantwoordelijkheid. Het 'samenleven' waaraan we gehecht zijn is in gevaar en het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om het te behouden."

"Er zijn andere vreedzame en constructieve manieren om jezelf uit te drukken. Daarop moeten we onze energie en onze gedachten concentreren", besluiten de Franse voetballers.

"De tijd van geweld moet voorbij zijn en plaatsmaken voor een tijd van rouw, dialoog en wederopbouw."