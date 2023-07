Geen Belg bij Intermarché-Circus-Wanty in de Tour: "Het wringt ook een beetje bij ons"

Intermarché - Circus - Wanty wil eindelijk een eerste ritzege in de Tour de France scoren en rekent vooral op debutant Biniam Girmay. Hij is met Louis Meintjes het speerpunt van de ploeg.

Opvallend: Intermarché-Circus-Wanty is een Belgisch WorldTour-team, maar koerst in deze Tour zonder Belgen.

"Dat wringt ook bij ons een beetje", knikt ploegleider Steven De Neef. "Normaal hadden we met Kobe Goossens en Rune Herregodts 2 Belgen in onze selectie, maar we worden al het hele jaar geteisterd door blessures en ziekte."

"Op een bepaald moment heb je dan geen sportieve oplossing meer. Voor Aimé De Gendt zou het bijvoorbeeld geen cadeau geweest zijn om hier te starten na zijn elleboogblessure in de Ronde van Vlaanderen. Dan hou je zo'n renner tegen in de rest van het seizoen."

"Daarom is er geen Belg aan boord. Ik weet dat sommigen daar kritiek op hebben, maar op het einde van deze Tour zullen we zien wie gelijk heeft."