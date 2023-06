Belgisch WorldTour-team Intermarché trekt zonder Belgen naar de Tour

Kobe Goossens en Rune Herregodts hadden eerder deze week te horen gekregen dat ze hun koffers niet moesten pakken. Ook Gerben Thijssen niet. Zij mogen zich opmaken voor de Ronde van Spanje.

Zit wel in de Tourselectie van Intermarché - Circus - Wanty: Biniam Girmay. De Eritreeër mag bij zijn debuut in La Grande Boucle zijn kans wagen in de sprintetappes.

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes mikt op een goed algemeen klassement. Hij eindigde al 3 keer in de top tien van de Tour. Vorig jaar werd hij zevende, in 2016 en 2017 achtste. De Duitser Georg Zimmermann wordt zijn luitenant.

Girmay, die vorige week een rit won in de Ronde van Zwitserland, wordt bijgestaan door de Fransman Adrien Petit en de Nederlander Mike Teunissen.

De voormalige Portugese wereldkampioen Rui Costa staat voor de tiende keer aan de start, hij heeft drie Tourritzeges op zijn palmares. De Fransman Lilian Calmejane en de Nieuw-Zeelander Dion Smith vervolledigen de selectie.

"Onze ambitie in deze Ronde van Frankrijk is om een ritzege en een top tien in het eindklassement te behalen", stelt performance manager Aike Visbeek.