Intermarché-Circus-Wanty bindt Belgen Rex en Goossens langer aan zich

Kobe Goossens kende dit jaar een fantastische seizoensstart met onder meer twee overwinningen in de Challenge Mallorca.Het waren voor de Leuvenaar zijn eerste profzeges ooit.

Daarnaast pakte hij ook de dertiende plaats in het algemeen klassement van Parijs-Nice en eindigde hij als 27e in Luik-Bastenaken-Luik.

"Mijn vooruitgang en die van het team tonen aan dat ik de juiste keuze heb gemaakt door twee jaar geleden bij Intermarché-Circus-Wanty aan de slag te gaan", vertelt de renner in een eerste reactie.

De 23-jarige Laurenz Rex maakte in zijn eerste World Tour-seizoen meteen heel wat indruk met onder meer een negende plaats in Parijs-Roubaix.

"Mijn contract verlengen bij Intermarché-Circus-Wanty was de logische en beste keuze met het oog op het verdere verloop van mijn carrière", zo vertelt de in Duitsland geboren Belg.

"Het is voor mij essentieel om omringd te zijn door ervaren renners, ik leer veel van hen. Ik denk aan Adrien Petit in de klassiekers of Rein Taaramäe."

Met die laatste is Laurenz Rex momenteel actief in de Giro. Kobe Goossens moest eind vorige maand opgeven in de Ronde van Romandië wegens ziekte.