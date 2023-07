Altijd slachtoffers op de eerste dag: Mas geeft op na zware val, Carapaz na de rit ook

Op de Côte de Vivero ging het tempo fors de hoogte in en in de afdaling ging het mis.

De val was niet in beeld, maar het was meteen duidelijk dat Enric Mas en Richard Carapaz flink in de klappen deelden.

Mas, vorig jaar runner-up in de Vuelta, zag er gedesillusioneerd uit. De Spanjaard kroop recht, overlegde lange tijd met zijn ploegleiding en stapte niet meer op zijn fiets. Er verdwijnt dus al een podiumkandidaat op dag 1.

Carapaz, kopman van EF-EasyPost, werd wel nog op gang geduwd, maar met een getekende knie en een pijnlijke grimas reed hij richting Bilbao.

Zijn klassement is naar de vaantjes. De moedige olympische kampioen finishte meer dan een kwartier na ritwinnaar Adam Yates, maar geeft er na een bezoek aan het ziekenhuis ook de brui aan.

De Ecuadoriaan had een breukje in de knie en had een paar hechtingen nodig.