Kersvers Kopman-lid en Tourmanager-fanaat Thomas Huyghe rekent op "Olivier Naesens" voor punten

Maar vooral ook tegen het eerste Tourmanager-gebod: "Gij zult geen emoties tonen". Want de keuze voor Naesen lijkt toch eerder een emotionele dan een sportieve keuze.

Daarmee gaat Huyghe tegen de raad van puntenbepaler Hannes Tahon en lead-outspecialist Gilles Liesenborghs in.

Met die ploegnaam verwijst Thomas Huyghe al jaren naar die ene vaste waarde in zijn team. Oliver Naesen moet de televisiemaker ook in deze Ronde van Frankrijk punten opleveren.

Veel goedkope vogels

Aanvankelijk liet Huyghe zijn oog vallen op Pedersen, maar na een gesprekje over de kwaliteiten van Girmay begon hij toch te aarzelen.

Ook over Hindley, Skjelmose, Mohoric en Strong kreeg Huyghe raad van de andere panelleden. "Maar Hindley had ik al vanaf het begin", pikt hij in.

Tot slot toont hij ook zijn vertrouwen in de goedkopere klimmers.

Voor Meintjes, Skjelmose en Izagirre samen betaalde hij slechts 16 miljoen, Champoussin, Traeen en Berthet behoren tot de goedkoopste renners van het pak.

Leveren ze hem straks ook een plekje op de eerste pagina van de minicompetitie op?