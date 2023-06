Lees en pas toe: de 10 geboden voor een Tourmanager

1. Gij zult geen emoties tonen

Emotionele keuzes zijn de eerste valstrik voor een wielermanager. Wie zich laat leiden door emoties is een vogel voor de kat. Het is niet slim om enkel je favoriete renners te selecteren of juist renners op voorhand uit te sluiten, omdat je er geen fan van bent. De ratio zegeviert (bijna) altijd in de Sporza Tourmanager .

2. Gij zult geduld tonen en niet toegeven aan paniek

Paniek is altijd een slechte raadgever. Een renner die ziek wordt of ten val komt in de Tour de France, het is niet te vermijden. Het is verleidelijk om die renner meteen te vervangen door een transfer, maar dat is zeker niet altijd de juiste beslissing.

Wat zijn de gevolgen van de ziekte of de val? Gaat het om een renner van een lage prijscategorie, dan is het misschien niet de moeite om er een transfer aan op te souperen. Gaat het om een topper die veel miljoenen waard is, dan moet je wel ingrijpen: vervangen!

Het kan dan handig zijn om voor een "dubbele transfer" te gaan. Vervang meteen ook die onderpresterende renner in je ploeg en kies voor twee gezonde renners in vorm.