De "IJsberg", de kosmos en nieuwkomer Lidl-Trek: zo zien de nieuwe shirts in de Tour eruit

Net nu we in de bonte mix van truien de juiste ploegen begonnen te herkennen, gooien maar liefst 8 ploegen het speciaal voor de Tour de France over een andere boeg. Om nu jullie ogen al wat te oefenen stellen wij de nieuwe outfits aan jullie voor.

Lidl-Trek

Fietsenconstructeur Trek heeft na 8 jaar afscheid genomen van koffiebranderij Segafredo als cosponsor. Voor zijn nieuwe partner kwam het uit bij Lidl, de supermarktketen die eerder al bij Quick-Step op het shirt stond.



Het shirt van Lidl-Trek werd enkele dagen voor de Tourstart onthuld in een filiaal van Lidl in startplaats Bilbao. "Dankzij een grote sponsor als Lidl kunnen we uitgroeien tot een nog grotere ploeg in de WorldTour", zei speerpunt Mads Pedersen op de persconferentie.

Bahrain Victorious

Een van de meest opvallende metamorfoses zien we bij Bahrain Victorious, die het traditionele rood hebben ingewisseld voor wit met een groene en gouden toets.



Met deze truitjes wil het team de troeven van Bahrein meer in de verf zetten: het appelblauwzeegroen als symbool voor het water van de Arabische golf en het goud om de glans van de parels van de golfstaat te benadrukken.

Movistar

Niet alleen Bahrain Victorious is overgestapt naar wit als hoofdkleur. Ook bij Movistar overheerst het wit vanaf nu. Eigenlijk zijn de 2 basiskleuren omgedraaid: wit is blauw geworden en viceversa.



Het nieuwe tenue heeft de naam "IJsberg" meegekregen, niet alleen door de gelijkenis van de golvende M met een ijsberg, maar ook om aandacht te vragen voor de klimaatopwarming, waar de ijsbergen als eerste het slachtoffer van zijn. Met zijn nieuwe truitjes zet Movistar dan ook in op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Uno-X

Net nu we een beetje begonnen te wennen aan de truitjes van Uno-X, debutant in de Tour, wordt het vertrouwde design op de schop gegooid. Geel en rood blijven wel de steunkleuren, maar in plaats van een boven/onder-patroon wordt er nu gekozen voor een gele band op een rode achtergrond.



Samen met de nieuwe truitjes wordt ook een nieuwe sponsor voorgesteld: Rema 1000, een Noorse prijsvechter met iets meer dan 1000 filialen in Scandinavië.

Jumbo-Visma

Een shirtwissel bij Jumbo-Visma is geen verrassing. Het geel van de Nederlandse ploeg zou voor verwarring kunnen zorgen met de maillot jaune en dus gooien ze het, zoals bij ONCE vroeger, speciaal voor de Tour over een andere boeg.



Vorig jaar lieten de designers van Jumbo-Visma zich nog helemaal gaan met een kunstzinnige uitvoering, nu blijven ze iets soberder met een overwegend zwarte trui met een patroon van sterren.

Astana Qazaqstan Team

Het blauw van Astana was de voorbije jaren steeds een vaste waarde in het wielerpeloton, maar naar aanleiding van de Tour hebben ze ook bij de Kazakken voor een andere koers gekozen.



Het blauw overheerst dan wel nog altijd, het wordt nu doorbroken door gele spatten. Die moeten aders voorstellen van mineralen en edelstenen, die voor een groot deel de rijkdom van Kazachstan bepalen.

Israel-Premier Tech

Bij Israel-Premier Tech hebben ze speciaal voor de Tour extra stroken rood aan hun shirt toegevoegd. Hierdoor neigt het tenue naar een mix van een Franse, Russische en Nederlandse kampioenentrui Of een kopie van het shirt van Groupama-FDJ van 2022.



Op het shirt zelf staat een route uitgestippeld, de Israel National Trail. Het is een wandel- en fietspad dat Israël met dit design extra wil promoten. "Ik hoop dat de honderden miljoenen wielerfans ook interesse zullen krijgen in de Israel National Trail", zegt mecenas Sylvan Adams.

DSM-Firmenich

Geen totale aardverschuiving bij DSM, want het traditionele donkerblauw met de verticale lichtblauwe streep blijven behouden. Wel wordt het logo op de voor- en achterkant vervangen. DSM heet - na de fusie met een voedings- en gezondheidsbedrijf - DSM-Firmenich.

Bora-Hansgrohe