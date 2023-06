Jolien Vermeylen snelt naar bronzen medaille op triatlon van de Europese Spelen

Jolien Vermeylen heeft brons veroverd in de triatlon bij de vrouwen op de Europese Spelen in Polen.

De Triatlete van het Jaar werkte de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen (olympische afstand) af in 1u57'17" en strandde daarmee op twee seconden van het zilver van de Oostenrijkse Julia Hauser. Het goud ging in 1u57'05" naar de Noorse Solveig Lovseth.

Vermeylen zet zo een mooie stap richting Parijs. De wedstrijd telt namelijk mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen van volgend jaar.

Team Belgium heeft nu negen medailles binnen op deze derde Europese Spelen. Vrijdag won karateka Quentin Mahauden brons in de kumite tot 75 kg. Zaterdag haalden de 3x3 Lions zilver en zondag was er goud voor taekwondoka Sarah Chaâri in de categorie tot 62kg.

Maandag zorgde Sarah Piccirillo voor brons in de klasse tot 60kg in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen) en was er brons voor floretschermer Stef Van Campenhout in de individuele competitie.

In het atletiekgedeelte waren er medailles voor Rani Rosius, Thomas Carmoy en de gemengde aflossingsploeg op de 4x400.