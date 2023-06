Europese Spelen: 2 medailles in muaythai, net geen brons (en geen Olympische Spelen) voor de rugbyvrouwen

clock 23:23 23 uur 23. 2 op 2 voor badmintonspeler Julien Carraggi. Julien Carraggi heeft ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Daar moest hij wel diep voor gaan tegen Kai Schäfer. Hij kreeg de Duitser pas in 3 sets geklopt: 21-19, 18-21 en 21-12. . 2 op 2 voor badmintonspeler Julien Carraggi Julien Carraggi heeft ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Daar moest hij wel diep voor gaan tegen Kai Schäfer. Hij kreeg de Duitser pas in 3 sets geklopt: 21-19, 18-21 en 21-12.

clock 21:30 21 uur 30. We zijn vierde. De kans op de Olympische Spelen is ook weg. Dat is een heel wrang gevoel. Loes Hubrecht.

clock 21:10 21 uur 10. rugbyspeelster Loes Hubrecht: "We wilden het zo hard, we zijn niet voldaan". rugbyspeelster Loes Hubrecht: "We wilden het zo hard, we zijn niet voldaan"

clock 20:47 20 uur 47. Rugbyvrouwen grijpen net naast brons en olympisch kwalificatietoernooi. De Belgische vrouwenploeg in het rugby sevens heeft net geen medaille kunnen veroveren. België ging in de kleine finale tegen Tsjechië met 17-24 onderuit. Alleen de winnaar van het twaalflandentoernooi plaatste zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nummers twee en drie krijgen begin 2024 een herkansing in een ander kwalificatietoernooi, maar België viel dus net naast het podium.



Alleen de winnaar van het twaalflandentoernooi plaatste zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nummers twee en drie krijgen begin 2024 een herkansing in een ander kwalificatietoernooi, maar België viel dus net naast het podium.

clock 20:46 20 uur 46. Rugbyspeelster Cecile Blondiau probeert een Britse af te houden.

clock 20:30 20 uur 30. Bokser Vasile Usturoi naar kwartfinales. Vasile Usturoi heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het bokstoernooi in de klasse tot 57 kilogram. Usturoi versloeg in de achtste finales (tweede ronde) de Albanees Ardit Murja op punten (5-0). De vijf scheidsrechters gaven onze landgenoot allemaal het voordeel met dezelfde score (30-27). In de kwartfinale wacht morgen de Deen Frederik Jensen. De 26-jarige Belg met Roemeense roots verklaarde in aanloop naar de Europese Spelen dat hij hoopte om minstens door te stoten tot de halve finales, wat hem een olympisch ticket voor Parijs zou opleveren. Ruim een jaar geleden veroverde Usturoi op de Europese kampioenschappen voor amateurs in Armenië goud in zijn olympische gewichtsklasse.

De vijf scheidsrechters gaven onze landgenoot allemaal het voordeel met dezelfde score (30-27). In de kwartfinale wacht morgen de Deen Frederik Jensen.



De 26-jarige Belg met Roemeense roots verklaarde in aanloop naar de Europese Spelen dat hij hoopte om minstens door te stoten tot de halve finales, wat hem een olympisch ticket voor Parijs zou opleveren.



Ruim een jaar geleden veroverde Usturoi op de Europese kampioenschappen voor amateurs in Armenië goud in zijn olympische gewichtsklasse.



clock 20:25 20 uur 25. Belgische rugbymannen worden vijfde. De Belgische mannen in het rugby sevens zijn als vijfde geëindigd op de Europese Spelen in Polen. In hun laatste klassementsmatch wonnen ze met 24-0 van Duitsland. William Van Bost (7), Victor André (5), Timothy Rifon (5), Tornike Megrelidze (5) en Isaac Montoisy (2) zorgden in Krakau voor de punten.



William Van Bost (7), Victor André (5), Timothy Rifon (5), Tornike Megrelidze (5) en Isaac Montoisy (2) zorgden in Krakau voor de punten.

clock 20:20 20 uur 20. De Belgische rugbysevens-ploeg.

clock 17:53 Zijn vandaag al in actie gekomen:. 17 uur 53. Zijn vandaag al in actie gekomen: badmintonspeelster Lianne Tan

clock 17:52 17 uur 52. triatlete Jolien Vermeylen

clock 17:52 17 uur 52. schermster Jolien Corteyn

clock 17:51 17 uur 51. schermer Marc Housieaux

clock 17:51 17 uur 51. schermer Francois-Xavier Ferot

clock 17:51 17 uur 51. schermer Neisser Loyola Lavin

clock 17:46 17 uur 46. Schermer Stef Van Campenhout: "Parijs is zeker een doel, maar het wordt heel moeilijk". Schermer Stef Van Campenhout: "Parijs is zeker een doel, maar het wordt heel moeilijk"

clock 17:45 17 uur 45. Boogschutter Charlotte Destrooper strandt in 1/32e finales. Charlotte Destrooper heeft zich op de Europese Spelen niet kunnen plaatsen voor de 1/16e finales van de individuele recurvecompetitie. Destrooper verloor in de eerste ronde van de hoofdtabel van de Deen Randi Degn met 2-6.

clock 17:42 17 uur 42. Schermster Jolien Corteyn: "Naar Amerika verhuisd om veel te kunnen trainen". Schermster Jolien Corteyn: "Naar Amerika verhuisd om veel te kunnen trainen"

clock 17:01 17 uur 01. Axana Depypere (-54kg) verliest finale in muaythai. Axana Depypere heeft de zilveren medaille behaald in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen) in de klasse tot 54 kilogram. De 19-jarige Depypere verloor in de finale van de Poolse atlete Martyna Kierczynska op punten (30-27). Team Belgium heeft nu 11 medailles op de teller staan, 3 komen uit het muaythai-toernooi. Gianny De Leu (-60 kilogram) veroverde goud, Sarah Piccirillo (-60 kilogram) pakte brons.



Team Belgium heeft nu 11 medailles op de teller staan, 3 komen uit het muaythai-toernooi. Gianny De Leu (-60 kilogram) veroverde goud, Sarah Piccirillo (-60 kilogram) pakte brons.

clock 16:40 16 uur 40.